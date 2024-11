Das „Strandcamping Süd“ ist ein familienfreundlicher Campingplatz am Südufer des Keutschacher Sees – direkter Seezugang inklusive. Naturbegeisterte, Familien mit Kindern und Hundefreunde finden hier alles, was sie zum Wohlfühlen brauchen und können die Seele baumeln lassen. Was allerdings aktuell fehlt, ist ein Restaurant.