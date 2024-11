Seit 1857 gibt es Optik Buffa in Klagenfurt, seit 1889 war das Familienunternehmen an ein und demselben Standort in der Kramergasse beheimatet. Jetzt allerdings wurde gesiedelt. Seit Anfang der Woche hat das Unternehmen am neuen Standort, nur wenige Meter von den alten Räumlichkeiten entfernt, geöffnet. Im ehemaligen Geschäft von „Hugo Boss“ werden Kundinnen und Kunden in Zukunft in Sachen Sehlösungen beraten.