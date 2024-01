In der Klagenfurter Innenstadt droht ein weiterer Leerstand: Die internationale Modemarke „Hugo Boss“ lud dieser Tage zum großen Abverkauf in Filiale Kramergasse 5. Stammkunden flatterte zudem dieser Tage ein Schreiben ins Haus, dass am Freitag, 5. Jänner der Shop zum letzten Mal geöffnet sei. Der Grund: Die Filiale schließt seine Pforten. Das bestätigt auch die Unternehmenskommunikation auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Über die Hintergründe will man sich einstweilen noch nicht äußern. Fest steht, dass damit die einzige „Hugo Boss“-Filiale in Kärnten schließt. In ganz Österreich gibt es noch neun weitere Filialen.

