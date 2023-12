Vor mittlerweile 34 Jahren war Willibald Rabitsch der Überzeugung, für die Kärntner Landeshauptstadt eine Marktlücke entdeckt zu haben und wagte mit der Gründung seines Geschäftes „Die Teedose“ den Sprung in die Selbstständigkeit. Und der gelernte Starkstromtechniker sollte recht behalten. Denn nach wie vor führt er sein Geschäft höchst erfolgreich. Mittlerweile hat er rund 480 exquisite Teesorten aus aller Welt im Angebot, dazu findet man noch hochwertiges Porzellan - vom Frühstücksgeschirr bis zum englischen Porzellan - und weiteres Teezubehör (vom Tee-Ei über die Tee-Sanduhr bis hin zum Matcha-Besen) in seinem Geschäft am Neuen Platz 10 in Klagenfurt.

Seit September genießt Rabitsch allerdings den wohlverdienten Ruhestand. Und dennoch steht der 65-Jährige mit zwei Mitarbeiterinnen tagtäglich im Geschäft. „Ich habe bislang noch keinen Nachfolger gefunden“, erklärt der Unternehmer, dessen großer Wunsch es ist, dass sein Lebenswerk weitergeführt wird.

Den Nachfolger erwartet eine Geschäftsfläche von 100 Quadratmeter mitten im Zentrum Klagenfurts (Kellerabteil inklusive, das beispielsweise für Weihnachtsausstellungen genutzt werden kann). Ein großes Warenlager, mit einer Fläche von 200 Quadratmeter und nur drei Fahrminuten mit dem Auto entfernt, gehört ebenfalls zum Geschäftskonzept. Besonders stolz ist Willibald Rabitsch auf seinen Onlineshop mit einem österreichweiten Kundenstock, den er über Jahrzehnte aufgebaut und gepflegt hat. Rabitsch würde dem Nachfolger, wenn gewünscht, in der Anfangsphase beratend zur Seite stehen.