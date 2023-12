Am Neuen Platz, neben dem heutigen „Cafe am Platz“, legte Ferdinand Grüner 1868 den Grundstein für den gleichnamigen Familienbetrieb aus Klagenfurt. 19 Jahre später erwarb er für 21.000 Gulden das Haus an der Ecke Burggasse/Bahnhofstraße und eröffnet ein Galanteriewarengeschäft mit Modeaccessoires und später auch mit Spielwaren.