Über das Unternehmen ActiVales GmbH aus Klagenfurt wurde am Landesgericht Klagenfurt über Eigenantrag der Konkurs eröffnet. Es handelt sich dabei um ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Die Firma mit Sitz im Business Campus Ehrenhausen in der Suppanstraße ist ein Start-up im Bereich IT und Datenverarbeitung. Sie wurde im Jahr 2020 gegründet und bereits mit einem Innovationspreis der Bundesregierung ausgezeichnet.

Über die Ursache der Insolvenz liegen noch keine Informationen vor. Die Höhe der Passiva wird mit 180.450 Euro beziffert, Aktiva sollen in der Größenordnung von rund 216.500 Euro vorhanden sein, welche noch näher überprüft werden müssen. Von der Insolvenz sind laut Gläubigerliste rund zehn Gläubiger betroffen. Im Unternehmen sind zwei freie Mitarbeiter tätig. Laut Angaben der Schuldnerin gibt es keine Überschuldung. Es ist die Zahlungsunfähigkeit eingetreten.

Zum Sanierungsverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Christian Bauer bestellt. Forderungen können bis 5. Feber an den KSV1870 per Mail an insolvenz.klagenfurt@ksv.at bzw. den AKV Europa per Mail an klagenfurt@akveuropa.at gestellt werden. Eine Fortführung des Betriebes ist geplant. Laut Sanierungsplan ist eine Gesamtquote von 30 Prozent, zahlbar laut Antrag innerhalb von zwei Jahren.