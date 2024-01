Am Mittwoch, 3. Jänner, wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Andre Malungo aus Klagenfurt eröffnet. Malungo betreibt einen Africashop in St. Ruprecht. Laut Firmenbuch ist er auch als Kleintransporteur und Zahlungsdienstleister tätig.

Die Höhe der Passiva ist uns derzeit noch nicht bekannt. Ebensowenig, ob von der Insolvenz Dienstnehmer betroffen sind. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Martin Mutz aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis zum 29.01.2024 gerne über den AKV Europa unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden.