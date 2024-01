Das Café „Sunseit’n“ lockte die Besucher mit selbstgemachten Mehlspeisen und regionalen Biersorten nach Plaschischen am Keutschacher See. Seit Oktober hat das Lokal geschlossen, Inhaberin Christina Scheriau möchte das Ruder nach zehn Jahren aus der Hand geben und sucht nach einem Pächter. „Ich musste die Entscheidung treffen, ob ich das Café oder den elterlichen Betrieb, den Bauernhof Liendl, weiterführe. Beides kann und will ich nicht machen“, sagt die 33-Jährige, die das Lokal in den vergangenen Jahren als Saisonbetrieb geführt hatte.

„Der neue Pächter kann es aber auch als Ganzjahresbetrieb führen. In jedem Fall soll er Erfahrung mitbringen und uns ein Konzept vorlegen“, sagt Scheriau. Im Jänner finden die ersten Gespräche mit Interessenten statt. Da der Bauernhof Liendl im Rahmen von „Urlaub am Bauernhof“ über Gästebetten verfügt und das Café direkt am Hausstrand liegt, müssen die Pläne des neuen Pächters mit den Vorstellungen von Scheriau in Einklang zu bringen sein.

Das Lokal ist voll möbliert. Im 120 Quadratmeter großem Innenbereich finden 30 Gäste Platz, ebenso auf der Terrasse. Direkt beim Lokal befindet sich ein großer Spielplatz.