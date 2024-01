Das Landgasthaus „Stopper“ in Tultschig (unweit des Golfplatz Seltenheims) ist eine Institution in der Klagenfurter Gastronomieszene. Vor gut drei Jahren übernahm Gerhard Hudej das Traditionslokal, das vor allem für seine gut bürgerliche Küche weit über die Grenzen der Landeshauptstadt bekannt war. Berühmt war vor allem das Backhendl mit frisch gemachtem Kartoffelsalat, das Gäste aus nah und fern anlockte. Seit Ende Oktober blieb beim „Stopper“ allerdings die Küche kalt. „Wir sind in der Winterpause“, wird auf der Facebook-Seite des Gastronomiebetriebes verraten.