Es war ein kurzes Gastspiel am Golfplatz Moosburg. Nach nur einer Saison verlässt der Pächter des Restaurants wieder das Green. In Zukunft werden bekannte Gesichter golfspielende, aber auch auswärtige Gäste gastronomisch verwöhnen: Igor Vasiljevic und seine Partnerin Melanie Wassermann übernehmen das Lokal und dieses als „Kredenzerei - Restaurant am Golfplatz“ führen.

Dafür heißt es für das Paar, das seit 22 Jahren gemeinsam durch das Leben geht, Abschied nehmen. Die Showbar „Monkeys University“ in der Klagenfurter Universitätsstraße, bekannt für seine eigens kreierten Signature-Cocktails und seine exklusiven Fingerfood-Kreationen, schließt nach zehn Jahren seine Pforten. Bereits am 16. Dezember findet die große Closing-Party statt. Allen Nachtschwärmern bleibt das Konzept des „Monkeys“ allerdings erhalten. „Wir ´übersiedeln`in die Innenstadt“, erklärt dazu Vasiljevic. Im „Matigo“, das seit März das ehemalige „Gallo Nero“ zum modernsten Nachtclub Österreichs machte, wird die neue Heimat des „Monkeys“. „Von 17.30 bis 23 Uhr führen wir das Lokal als Cocktail-Club, danach als Dance-Club.“

Bürgerliche Küche für jeden Geschmack

Tagsüber stehen Vasiljevic und Wassermann am Golfplatz - aber nicht mit dem Ziel, ihr Handicap zu verbessern. Die gelernte Restaurantfachfrau und leidenschaftliche Köchin wird die Gäste kulinarisch verwöhnen. „Mir schwebt eine gut-bürgerliche Küche mit einem mediterranen Einschlag vor“, so Wassermann. Alle Gäste sollen auf ihre Kosten kommen - vom kleinen bis zum großen Hunger, vom Schnitzelfreund bis zum Veganer. Igor Vasiljevic will seiner Passion, dem Cocktailmixen, treu bleiben und auch in der „Kredenzerei“ den Shaker in die Hand nehmen. Beibehalten will er eine lange Tradition am Moosburger Golfplatz. „Wir wollen weiterhin Bier in Tonkrügen anbieten, dann bleibt es, vor allem an heißen Tagen, schön kühl“, erklärt der erfahrene Gastronom.

Zum Leben erwecken wollen die beiden auch wieder die „Eagle-Bar“ - beim zehnten Loch warten in Zukunft wieder erfrischende Getränke auf die Golfer. Weitere Ideen des Paares, die im Lokal und damit am Golfplatz für frischen Wind sorgen wollen: Grill- und Mottoabende, wie beispielsweise eine Kubanacht oder ein Salsaabend. Unterstützt werden Vasiljevic und Wassermann bei ihrem Projekt von der gesamten Familie.