Im aktuellen Falstaff Barguide wird die „Rangoon Cocktail-Bar“ im Zentrum der steirischen Landeshauptstadt mit ausgezeichneten 87 von 100 möglichen Punkten berücksichtigt. Vor allem die wahrlich gewaltige Auswahl an Kreationen von Amando Grullon brachte dem Lokal wertvolle Punkte ein. In Zukunft wird der gebürtige Dominikaner auch in Klagenfurt seine Cocktails mixen und die Klagenfurterinnen und Klagenfurt zumindest für ein paar Stunden in die Karibik entführen.

In der ehemaligen „Kokomo Tiki Bar“ in der 8.-Mai-Straße fand der 45-Jährige die passende Location. Mit dem ehemaligen Betreiber Joachim Köck war man sich schnell einig, Grullon kaufte das Lokal mit einer Fläche von 110 Quadratmetern. In den vergangenen Wochen erfuhr die Bar eine Rund-um-Erneuerung. „Nur den Billardtisch haben wir behalten“, erzählt Grullon, der vor mehr als 20 Jahren nach Österreich kam und hier als Diplom-Barkeeper auch Kurse anbietet. „Der Billardtisch kann unter der Woche zum Spielen genutzt werden, am Wochenende dient er dann wirklich als Tisch“, so das Falstaff-Jurymitglied.

DJs und Live-Musik

Das Konzept der Grazer Bar wird 1:1 übernommen. Über 200 Cocktails stehen auf der Karte - von der traditionellen Pina Colada bis hin zum Old Fashioned, dem Urvater aller Cocktails. „Wir haben aber auch rund 15 alkoholfreie Cocktails im Angebot, unter anderem auch einen Negroni“, erklärt der Gastronom, dessen Frau Maria die Bar in Graz weiterführt. Nur auf Vorbestellung gibt es den Pina Colada in einer frischen Ananas. DJs und Live-Musik sorgen für den Hörgenuss. Eintritt ist übrigens erst ab 18.

Amando Grullon selbst lebt, wie er sagt, für die Gastronomie: „Als ich ganz klein war, habe ich schon die Barkeeper in meiner Heimat Dominikanische Republik am Strand beobachtet und wusste, das will ich auch einmal machen!“ Jetzt erfüllt er sich mit der Klagenfurter „Rangoon“-Bar ein weiteres Herzensprojekt, am 18. November laden der Chef und sein vierköpfiges Team zur großen Eröffnungsparty (Beginn 18 Uhr).