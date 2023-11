Martin Achatz ist eigentlich gelernter Einzelhandelskaufmann und hat eine Ausbildung zum Krankenpfleger absolviert. Vor knapp 20 Jahren ist der heute 40-Jährige aber „irgendwie in die Gastronomie reingestolpert“ – und dort geblieben. Nach Stationen in Tirol, Salzburg, Vorarlberg, der Schweiz, Italien und Portugal kehrte er wieder in seine Heimat zurück und verdiente sich seine „Sporen“ im bekannten Gasthaus Felfernig in Ebenthal.