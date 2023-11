„Wir werden den Garten beleben und jeden Monat ein Party-Highlight anbieten“, versprach Herwig „Fuzzy“ Mischkulnig bei der Eröffnung seines Lokals „Parkhaus“ im Napoleonstadl in Klagenfurt - und hielt sein Versprechen. Ganze zwölf Jahre lang verwöhnte er seine Gäste mit hausgemachten Kuchenspezialitäten, Imbissen und außergewöhnlichen Cocktails. Damit ist aber in Kürze Schluss. Mischkulnig konzentriert sich auf ein anderes Projekt in der Gastronomie. Der Verein „Architektur Haus Kärnten“, in dessen Besitz der Napoleonstadl steht, ist auf der Suche nach einem neuen Pächter.