Über das Vermögen von Bianka Stückler wurde am Donnerstag, 31. Oktober, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Schuldnerin betreibt in Klagenfurt-Viktring das Café Piccadilly und führt dieses als Einzelunternehmerin. Es handelt sich hierbei um ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.

Die Verbindlichkeiten betragen derzeit insgesamt rund 119.000 Euro. Von der Insolvenz sind 22 Gläubiger und zwei Dienstnehmer betroffen. Laut Antrag besteht die Absicht, das Unternehmen weiterzuführen und sich im Rahmen eines Sanierungsplanes zu entschulden. Dieser liegt dem Antrag auch bereits bei und sieht eine Quote von 20 Prozent (binnen 18 Monaten) vor. Zur Höhe der Aktiva gibt es aktuell noch keine Informationen.

Zweiten Standort aufgegeben

Die Ursachen der Insolvenz liegen laut Auskunft der Schuldnerin daran, dass diese bis zum Ende November des Vorjahres auch in Krumpendorf das Café Piccadilly betrieben hat. Jenes in Viktring führt Stückler seit Anfang September 2022. Hinsichtlich des Standortes in der Wörtherseegemeinde hat sich die Schuldnerin mit hohen Betriebskosten aufgrund des Alters des Geschäftslokales ausgesetzt gesehen.

In weiterer Folge sah sie sich auch aufgrund der Corona-Pandemie mit enormen Einnahmenrückgängen konfrontiert, sodass der Standort Krumpendorf auch geschlossen werden musste. Die nunmehrigen Verbindlichkeiten resultieren daher zum einen aus dem Betrieb des Standortes Krumpendorf und zum anderen aus teilweisen alten Verbindlichkeiten, welche aufgrund der geschilderten Situation nicht mehr bedient werden konnten. Mittlerweile betreibt die Schuldnerin lediglich den Standort in Viktring und hat Personal und Ausgaben reduziert. Trotz Schließung des Standortes Krumpendorf und vorgenommener Einsparungen sind die Bemühungen ihrerseits jedoch gescheitert, weshalb sie unverzüglich die Ausarbeitung eines Sanierungsplanes in Auftrag gegeben hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Gregor Sandner bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 17. Dezember 2024 und die Sanierungsplantagsatzung findet am 21. Jänner 2025 statt. Etwaige Forderungen können ab sofort über den AKV oder den KSV angemeldet werden.