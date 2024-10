Seit 2014 empfing Istvan Madacska in seinem Lokal, dem „Tischlerwirt“ in der Villacher Straße 119 in Klagenfurt seine Gäste. Jetzt wurde allerdings über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über den Gastronomiebetrieb am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Aktuell liegen den Gläubigerschutzverbänden noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Unklar ist auch, ob Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen sind, wie viele Gläubiger die Insolvenz betrifft und welche Ursachen dem Konkursverfahren zugrunde liegen.

Forderungen bis 2. Dezember stellen

Zur Insolvenzverwalterin wurde die Klagenfurter Rechtsanwältin Christiane Hoja-Trattnig bestellt. Die erste Gläubigersammlung findet am 16. Dezember statt. Ab sofort (bis 2. Dezember) können Gläubigerforderungen über den KSV oder den AKV angemeldet werden.