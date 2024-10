Er war innovativer Unternehmer, Ehrensenator, spät berufener Doktorand: Artur Doppelmayr, geboren 1922, prägte das Vorarlberger Seilbahn-Unternehmen Doppelmayr jahrzehntelang und machte es von Wolfurt aus international erfolgreich. Der Seilbahn-Pionier war Träger zahlreicher Ehrenzeichen und Auszeichnungen und promovierte noch im Alter von 75 Jahren an der TU Graz. Doppelmayr verstarb 2017 in seiner Wahlheimat Kärnten. Zuletzt war er in Maria Wörth wohnhaft.