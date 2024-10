Im Mai 2022 verabschiedete sich das „Gallo Nero“ in der Klagenfurter Pfarrhofgasse nach vier Jahrzehnten aus der Gastroszene. Knapp ein Jahr später wurde das Kultlokal aus dem „Ruhestand“ geholt – zumindest, was die Location betrifft. Denn nichts erinnerte mehr an das Ambiente des ehemaligen Studentenlokals und Treffpunkts vieler Nachtschwärmer, Kärnten-Heimkehrer und Kulturliebhaber. Das „Matigo„ zog in den Keller, der einst als Weinkeller der Pfarre St. Egid diente, und verwandelte das Geschoss zum wohl modernsten Klub Österreichs.