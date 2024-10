Am 2. Oktober wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Generose Lofande-Bontamba eröffnet. Sie betreibt am Kirchenweg 11 in Krumpendorf sowie am Kirchplatz 2 in Moosburg ein Modeatelier.

Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer betroffen.

Zur Insolvenzverwalterin wurde Tanja Gewolf-Mulley aus Klagenfurt bestellt.

Forderungen können bis zum 28.10.2024 gerne über den AKV Europa unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden.