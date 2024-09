Seit April 2022 betreibt Erwin Pixken eine Büchsenmacherei inklusive Waffenhandel am Hauptplatz in Ferlach. Jetzt musste das Unternehmen im Rosental Konkurs anmelden.

Aktuell sind noch viele Fragen offen. Zum einen ist die Höhe der Schulden unklar, andererseits ist den Kreditorenschützern auch das Vermögen des Unternehmens nicht bekannt. Weiterhin offen ist, ob bei der Insolvenzeröffnung weitere Dienstnehmer beschäftigt waren und damit betroffen sind.

Forderungen ab jetzt möglich

Forderungen können aber ab sofort über den AKV oder den KSV angemeldet werden. Forderungen können auch im Fall eines Klagenfurter Gebäudereinigungsunternehmens gestellt werden, das dieser Tage ebenfalls in den Konkurs gerutscht ist. Die Firma, die sich mit der chemischen Gewerbe-, Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung befasste, verfügte über ihren Sitz in der Rosentaler Straße. Auch in diesem Fall sind die Höhe der Aktiva und Passiva noch unbekannt.