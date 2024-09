Das „Schwarze Schaf“ in der Herrengasse zählte in der Vergangenheit zu den beliebtesten Frühstückslokalen in der Kärntner Landeshauptstadt. Vor allem der „Breakfast Tower“, serviert auf einer Etagère, zählte zu den populären Speisen im Angebot. Doch seine Beliebtheit schützte das Café offenbar nicht vor der Pleite. Mitte August brachte die Betreibergesellschaft ET Gastronomie GmbH auf eigenen Antrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt ein und schloss den Betrieb. Von einer Fortführung des Unternehmens gingen die Gläubigerschutzverbände damals nicht aus.