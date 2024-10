Am Dienstag, 1. Oktober, wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über das Vermögen von Dana Elena Petrisor aus Klagenfurt eröffnet. Als Gegenstand ihres Gewerbes werden die Zurverfügungstellung bürotechnischer Einrichtungen und die Durchführung von Büroarbeiten angeführt. So hat die Schuldnerin Schreibarbeiten, die Adressierung, Kuvertierung, Paketierung von Poststücken, Botengänge sowie die Entgegennahme und Weitergabe von telefonischen oder im Wege anderer Kommunikationsmittel eingelangten Nachrichten für ihre Kunden durchgeführt.

Die Höhe der Passiva ist uns derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer betroffen.

Zum Insolvenzverwalter wurde Georg Luckmann aus Klagenfurt bestellt.

Forderungen können bis zum 21. Oktober 2024 über den AKV Europa unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden.