Am heutigen Donnerstag, dem 26. September, wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über den Inhaber folgender protokollierten Firmen „Karl Singer, Kanzlei für Unternehmensberatung eU“ in Gorintschach, „Karl Singer, Kanzlei für Unternehmensberatung eU in Wien, Vogtgasse 18/12/1 und Inhaber der “Studio Areola eU“ in Gorintschach– eröffnet, meldet der Alpenländische Kreditorenverband.

Das Unternehmen bot digitale Beratung, Datenschutzlösungen gemäß DSGVO sowie E-Commerce und Social Media Beratung an. Ebenfalls wurden klassische Unternehmensberatung zur Prozessoptimierung und Digitalisierung angeboten.

Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. In Kärnten sind beim Schuldner keine Dienstnehmer beschäftigt. Über eine Fortführung, Schließung oder einen Sanierungsplan gibt es bis jetzt keine Informationen. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Axel Seebacher aus Klagenfurt bestellt.

Forderungen können bis zum 14.10.2024 über den AKV EUROPA unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden.