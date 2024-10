Im Laufe der Woche wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über die A.L. Gastronomie GmbH mit Firmensitz in der Hubertusstraße in Klagenfurt eröffnet. Seit Mitte Dezember 2022 betrieb besagtes Unternehmen eine Bar in der Herrengasse. Als Geschäftsführer trat Lama Armond auf.

Die Höhe der Passiva ist noch nicht bekannt. Weiters fehlen Informationen über die Höhe des Vermögens, wie viele Gläubiger betroffen sind und, ob noch Dienstnehmer beschäftigt waren.

Forderungen können ab sofort über den AKV Europa unter klagenfurt@akveuropa.at und über den KSV1870 unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at eingereicht werden.