Die „Ceed Trade GmbH“ aus der Gemeinde Ebenthal musste am Landesgericht Klagenfurt Insolvenz anmelden.

Das Unternehmen, das seinen Firmensitz in der Resslstraße 14 in Ebenthal hat, setzt sich laut dem Gläubigerschutzverband KSV mit der Vermietung von Maschinen auseinander. Maschinen sollen laut AKV hauptsächlich von Österreich nach Rumänien verliehen worden sein. Der AKV berichtet von Passiva in Höhe von 550.000 Euro und Aktiva in Höhe von 100.000 Euro. Dienstnehmer sollen keine betroffen sein, dem KSV liegen dazu keine Informationen vor. Die Insolvenzursache ist unklar.

Forderungen können bis 2. Dezember gestellt werden

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 2. Dezember über den KSV unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at gestellt werden. Die erste Gläubigerversammlung soll am 17. Dezember stattfinden, als Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Bernhard Fink bestellt.