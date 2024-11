Schon Anfang April 2023 kam die erste Hiobsbotschaft: Das Klagenfurter Gasthaus „Kirchenwirt“ in der Völkermarkter Straße 284 ist in die Insolvenz geschlittert. 43 Gläubiger forderten rund 450.200 Euro. Dann der Hoffnungsschimmer: Die Gläubiger sollten im Zuge des Sanierungsverfahrens eine Quote von 21 Prozent erhalten, das Gasthaus somit weitergeführt werden. Dann platzte aber auch dieser Plan.

Denn Ende August 2024 wurde über die „Kirchenwirt Gastro- und Handel GmbH“ erneut ein Insolvenzverfahren eröffnet. Besagter Sanierungsplan konnte nicht eingehalten werden. Die Schließung des Unternehmens wurde daraufhin insolvenzgerichtlich genehmigt, seit Anfang September blieb beim Kirchenwirt die Küche kalt.

´“Aktuell sind wir mit Renovierungsarbeiten beschäftigt, wir machen alles neu“, sagt Schützer © Weichselbraun Helmuth

Lokal eröffnet in wenigen Tagen

Jetzt allerdings schlägt sich für das Traditionsgasthaus ein neues Kapitel auf. Der Masseverwalter, der Klagenfurter Rechtsanwalt Gerd Kapeller, bemühte sich um einen möglichen Nachfolger und wurde in einem ehemaligen Mitarbeiter als Pächter fündig. Harald Schützer war selbst 25 Jahre im Lokal als Mitarbeiter tätig, jetzt übernimmt er die Agenden des Lokals. Mit zehn Mitarbeitern startet der frischgebackene Gastwirt in das Unternehmertum, seinen Gästen will er in Zukunft diverse Pizzen und Pastagerichte, Menüs (wie Schnitzel oder Käsnudel), Salate und vegetarische Speisen anbieten. „Aktuell sind wir mit Renovierungsarbeiten beschäftigt, wir machen alles neu“, erzählt Schützer, der in wenigen Tagen eröffnen will.

180 Gäste finden im Innenbereich Platz, weitere 100 im angrenzenden Gastgarten. Vier Tische können (bei Schönwetter) vor dem Gasthaus zusätzlich bedient werden. Künftig ist Mittwoch Ruhetag, warme Küche gibt es an den übrigen Tagen von 11 bis 21 Uhr.