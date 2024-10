Die Liebe zum Kochen wurde Nini Nagele sprichwörtlich in die Wiege gelegt. „Kochen war bei uns in der Familie schon immer ein Thema, es wurden immer wieder Kochrezepte ausgetauscht“, erinnert sich die gebürtige Völkermarkterin, die im Alter von zwölf Jahren die Kärntner Heimat verließ und in der Bundeshauptstadt sesshaft wurde. Dass die große Leidenschaft, das Kochen, später einmal zu einem zweiten Standbein wird, hätte sich Nagele nicht träumen lassen. Die heute 53-Jährige absolvierte das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und war dann in einer internationalen Werbeagentur tätig.