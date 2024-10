Die Klagenfurter Innenstadt ist seit Anfang Oktober um ein Café reicher: Die gebürtige Niederösterreicherin Anita Pratter und ihr Verlobter Alexander Nommensen – er stammt aus dem Lavanttal, hat aber auch eine enge Verbindung zu London – haben sich den Traum ihres ersten gemeinsamen Lokals erfüllt und das „Café Tiger“ in der Burggasse 7 eröffnet. Das Paar bringt ausreichend Erfahrung in der Gastronomie mit sich, Nommensen hat beispielsweise zehn Jahre lang das Restaurant „Grill am See“ in Velden erfolgreich geführt. „Eine Saison lang haben wir zusammen gearbeitet und gemerkt, dass wir nicht nur privat miteinander harmonieren“, erzählt Pratter. Gemeinsam begab man sich auf die Suche nach einer geeigneten Lokalität, in der Burggasse 7 wurde man fündig.