Seine Leidenschaft für den Kaffee hat Herbert Miglar während seines BWL-Studiums entdeckt. Damals jobbte der gebürtige Völkermarkter im Cafe Como in Klagenfurt. Mit dem Magister-Titel in der Tasche, heuerte der heute 27-Jährige bei namhaften Unternehmen in Kärnten an. Doch das war ihm zu wenig. „Ich wollte Leidenschaft machen“, blickt Miglar in die Vergangenheit zurück und wagte mit seinen „R4 Kaffeespezialitäten“. den Sprung in die Selbstständigkeit. Die Idee, die dahintersteckt: Er serviert Qualitätskaffee aus dem Kofferraum seines alten Renault. Mittlerweile ist Miglar ist mit seinem Oldtimer in ganz Kärnten unterwegs und sorgt mit seinem etwas anderen Kaffee-Catering bei privaten Veranstaltungen, Firmenfeiern oder Festivals für ein röstfrisches Highlight.