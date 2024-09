„Liebe Nimmerland-Freunde, nun ist der Moment gekommen, an dem wir uns schweren Herzens von euch verabschieden müssen. Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen.“ Mit diesen emotionalen Worten geben Martina Kohlberger und Natascha Strutz das Ende ihres „Nimmerlands“, einem Eltern-Kind-Café in der Heinrich-Harrer-Straße in Klagenfurt, via Social Media bekannt. Seit 2018 leben die beiden Freundinnen für ihr Herzensprojekt, das sie nach amerikanischem Vorbild aufgebaut und nach eigenen Wünschen adaptiert haben. Im Juni 2023 haben die beiden Frauen expandiert und einen Outdoor-Park in Moosburg eröffnet.

Mit Ende September gehört der beliebte Treff für junge Eltern in Klagenfurt der Vergangenheit an. Das Café schließt seine Pforten – für immer. „Wir haben lange gehofft, jemanden zu finden, der unsere Leidenschaft teilt und unsere geschätzten Gäste mit derselben Hingabe und Liebe begrüßt, wie wir es immer getan haben. Doch leider blieb diese Person aus, und nach einem Jahr intensiver Suche mussten wir uns eingestehen, dass es an der Zeit ist, loszulassen“, erklären die Unternehmerinnen.

Mitarbeitermangel und steigende Inflation

Die Herausforderungen der letzten Jahre – Covid, steigende Inflation und der Mangel an Mitarbeitern – hätten ihnen viel Kraft gekostet. Oft standen sie selbst sieben Tage die Woche im Lokal. „Wir sind müde geworden“, schreibt das Duo auf Facebook. Die Arbeit sei an die Substanz und zulasten des Familienlebens gegangen, zumal Strutz selbst Mutter einer achtjährigen Tochter ist und ihre Freundin und Geschäftspartnerin Kohlberger die Familienplanung in Angriff nehmen will. Strutz hat sich zudem mit einem Deko-Shop ein zweites berufliches Standbein aufgebaut, das sich leichter mit den Bedürfnissen der Familie vereinbaren lässt. Trotzdem blicken sie auf sechs Jahre voller Freude, Lachen und unvergesslicher Momente zurück, schreiben sie.

Das Café hat noch bis 30. September von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Am 1. Oktober findet ein Inventarabverkauf statt.