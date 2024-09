Die Automobilbranche erlebt einen Wandel und hat schon bessere Zeiten gesehen. Zwei Kärntnerinnen aber behaupten sich in dem hart umkämpften Geschäftsbereich. Und dieser Tage haben Carmen und Sonja Gautsch jeden Grund zum Feiern. Ihr gleichnamiges Autohaus in Kirschentheuer feiert das 30-jährige Jubiläum.

Im September 1994 wagte Ronald Gautsch den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit Ehefrau Sonja, vier Mitarbeitern und einem klaren Konzept übernahm er damals als Pächter in der Ferlacher Klagenfurterstraße eine bestehende Werkstätte. Schon bald stellte sich der Erfolg ein, eine Expansion war nötig. 1999 kaufte man aus diesem Grund in Kirschentheuer ein Grundstück an, in nur sechs Monaten Bauzeit wurde eine neue Betriebsstätte errichtet. Heute sind auf dem 3000 Quadratmeter großen Areal auf rund 1000 Quadratmetern verbauter Fläche eine hochmoderne Werkstatt samt Lackiererei (die auf Wasserstoffbasis arbeitet), eine Spenglerei und der Schauraum untergebracht.

Laufende Investitionen in Modernisierung

„Wir verkaufen im Durchschnitt 150 Neuwägen sowie weitere 150 Gebrauchtwägen pro Jahr“, erklärt Senior-Chefin Sonja Gautsch, die im März 2020 die Firmenleitung an Tochter Carmen übergeben hat. Die studierte Betriebswirtin hat vor zwei Jahren noch einmal in die technische Modernisierung, in eine neue Überdachung sowie in eine moderne Auslieferungszone investiert. In Summe beschäftigt das Rosentaler Unternehmen 13 Mitarbeiter.

Vertrieben wird übrigens ausschließlich die Automarke Mazda. „Wir haben uns ganz bewusst für keine weitere Marke entschieden“, nennt Sonja Gautsch den enormen Aufwand als einen Grund dafür. Ein enormer Aufwand bedeutet auch die Jubiläumsfeier, die am 13. September über die Bühne geht. Ab 13 Uhr wird das 30-Jahr-Jubiläum im Autohaus gefeiert.