Die schwedische Modemarke „H&M“ verlässt die Klagenfurter City Arkaden. Bis 7. September läuft der Abverkauf, dann ist Schluss. Der Mietvertrag läuft noch bis Ende des Monats.

„Wir können bestätigen, dass der Store in den City Arkaden Klagenfurt geschlossen wird“, erklärt Susanne Bazzigotti von der Presseabteilung in Wien auf Anfrage. „H&M ist stets bestrebt, in jedem Markt das bestmögliche Store-Portfolio zu haben, und die Schließung des genannten Stores, welcher im März 2006 eröffnet wurde, steht im Einklang mit diesem Ziel“, erklärt sie die Gründe für die unternehmerische Entscheidung. Alle Kundinnen und Kunden seien allerdings eingeladen, künftig in den Stores an der Adresse Alter Platz 3 und im Südpark Klagenfurt oder online einzukaufen.

Lösung für Mitarbeiter

Eine Lösung gibt es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bis dato in der City-Arkaden-Filiale beschäftigt waren: „Für jede Kollegin beziehungsweise für jeden Kollegen wurde individuell eine Weiterbeschäftigung bei H&M gefunden“, führt Bazzigotti aus.

Eine Lösung habe man auch für die frei werdende Geschäftsfläche im ersten Stock des Einkaufscenters in Sicht: Bereits im Herbst wird es eine Neueröffnung geben. Weitere Details möchte man zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekanntgeben.