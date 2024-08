Österreichs Optik-Marktführer Pearle eröffnete kürzlich auf 130 Quadratmetern sein rundum erneuertes Geschäft im Südpark in Klagenfurt. Die Räumlichkeiten präsentieren sich freundlich, hell und natürlich. Zahlreiche Kundinnen und Kunden statteten der umgebauten Filiale bereits einen Besuch ab.

„Mit unserem innovativen Konzept schaffen wir eine ganz neue Pearle-Welt rund um das Thema optimales Sehen und gesehen werden. Die individuelle Beratung und Analyse der Sehstärke, abgestimmt auf die persönlichen Bedürfnisse, trifft auf eine große Auswahl an Marken-Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Als Marktführer in Österreich sehen wir es als unsere Aufgabe, unseren Kundinnen und Kunden umfassende Beratung, sowie Service- und Garantieleistungen anzubieten“, sagt Pearle-Geschäftsführer Christoph Gruber. Dieses Jahr werden noch weitere der über 130 Pearle-Filialen in Österreich umgebaut und im neuen Design erstrahlen.

Zur Feier der Eröffnung in Klagenfurt gibt es in der Pearle-Filiale im Südpark bis zu 50 Prozent Rabatt auf Brillenfassungen und -gläser, 50 Prozent Rabatt auf Sonnenbrillen, sowie 30 Prozent Rabatt auf Kontaktlinsen und Pflegemittel der Exklusivmarke iWear.

Nach der Eröffnung des neuen Stores im Villacher ATRIO im Juni ist der Pearle-Store im Klagenfurter Südpark der zweite Standort in Kärnten, der im neuen Design erscheint. Die Filiale hat Montag bis Freitag von 9 bis 19.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.