Zehn verschiedene Sorten wachsen derzeit im Tomatenhaus von Andreas und Kerstin Hafner in ihrer gleichnamigen Gärtnerei in Gradenegg bei Moosburg. Herztomaten, Cocktailtomaten, Fleischtomaten, Ochsenherztomaten, Ovalis, s´Murmale und viele mehr werden mit Schafwolle, Kompost und altem Pferdemist gedüngt und dürfen in Kärntner Erde heranwachsen, bis sie nach neun Wochen reif geerntet werden. An zwei weiteren Sorten wird aktuell „experimentiert“. „Diese werden voraussichtlich im nächsten Jahr ins Sortiment aufgenommen“, sagt Andreas Hafner.