Mode spielte bei Christian Wöss schon seit jeher eine wichtige Rolle. Es lag daher nahe, dass der Veldener eine Lehre beim ehemals renommierten Herrenausstatter Kirchbaumer absolvierte. Nach einem kurzen, beruflichen „Ausflug“ in den Lebensmittelhandel seines Vaters und die Gastronomie, kehrte Wöss aber in die Modebranche zurück und eröffnete vor mittlerweile 35 Jahren in prominenter Innenstadtlage von Villach sein erstes Geschäft. Nur zwei Jahre später folgte ein weiteres in der Wörtherseegemeinde Velden in nicht minder prominenter Lage, nämlich direkt am Europaplatz.

Das Geschäft in Villach gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Heute empfängt Christian Wöss seine modebewusste Kundschaft nur noch in seinem hippen, rund 250 Quadratmeter großen Geschäft im Zentrum von Velden und sorgt dafür, dass das Shoppen zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis wird. Unterstützt wird der Unternehmer dabei von seiner Ehefrau Anna, seinem Vater Richard – der trotz seines Alters von 87 Jahren mithilft, wo er nur kann – und zwei weiteren Angestellten.

Fixplatz in der heimischen Modeszene

Was als kleine Vision begann, ist heute ein florierendes Geschäft und aus der heimischen Modeszene nicht mehr wegzudenken. „Wir haben eine breite Palette an Damen- und Herrenmode, die auch eine Vielzahl von renommierten Labels umfasst“, erklärt Hausherr Christian Wöss, der das Erfolgsrezept seines Ganzjahresbetriebes ganz einfach erklärt: „Wir sind die Marke!“

Besonders stolz ist der Mode-Experte auf seine Preisgestaltung: „Wir versuchen nicht höherpreisiger zu sein als im Internet.“ Ein weiteres Highlight des Familienunternehmens: das hauseigene Label Anna Kaval, das von Wöss und Frau Anna persönlich entworfen wird und auch schon den einen oder anderen Promi in das Geschäft gelockt hat. Auch Atelier-Dienstleistungen haben die Wöss im Angebot, maßgeschneiderte Kleider und Anzüge werden nach individuellen Kundenwünschen angefertigt. Seit Kurzem bereichert ein Shop-in-Shop-Konzept das Sortiment und damit den Laden: Die Marke „AlphaTauri“, eine Modemarke von Red Bull, kann in einem eigenen Bereich entdeckt werden.