Am Wörthersee steht ein weiteres Luxusdomizil zum Verkauf – und das auch noch in bester Lage im Tourismusort Velden. Bei dem Objekt handelt es sich um eine Villa, die in einem Park eingebettet ist und in Summe von 4300 Quadratmetern Bauland umgeben ist. Die Mikrolage befindet sich naheliegend dem Seehotel Hubertushof und dem Standbad Velden.