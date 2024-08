Für den „Stille Advent“ wird in Pörtschach das ganze Jahr über geworben. Davon zeugt die Plane auf einem Bauzaun an der Seepromenade. Die „Gstätten“, die sich dahinter versteckt, ist das ehemalige Strandhotel Prüller. Früher Anziehungspunkt für Prominente und Einheimische, jetzt eine Ruine. Es steht sinnbildlich für die Entwicklung des Ortes von der Party-Metropole Nummer eins am Wörthersee zum beschaulichen Pflaster, wo auf 100 Einwohner über 40 Zweitwohnsitze kommen.