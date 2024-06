60 Millionen Euro will der Salzburger Unternehmer Hermann Unterkofler in sein „Hermitage Vital Resort“ in Dellach am Wörthersee investieren. 50 Millionen sollen bereits in 57 Eigentumswohnungen und ein 200-Betten-Hotel geflossen sein. Im Juli 2023 wurde der Komplex, in dem sich Lokale des höchstdekorierten Kärntner Kochs Hubert Wallner befinden, feierlich eröffnet.