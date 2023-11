Am Vormittag am Golfplatz Dellach abschlagen, am Abend zum Dinner in Hubert Wallners Gourmetrestaurant. Der Sportwagen darf in der Garage bleiben, weil beides fußläufig vom neuen Wohnbauprojekt entfernt liegt. In der Ortschaft in der Wörtherseegemeinde Maria Wörth laufen die Planungen für die „Marina Arvid“-Wohnungen auf Hochtouren.