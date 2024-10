„Es sind große Fußstapfen“, sagt Philipp Körner mit Blick auf den 1. Oktober. Dann steigt der 29-Jährige mit einem Kassenvertrag in die Zahnarztpraxis seiner Eltern in der Sterneckstraße 10 in Klagenfurt ein. Körner verkörpert bereits die dritte Generation an Zahnärzten in der Familie.