Das Hotel „Kaiser von Österreich“ in Klagenfurt, an dessen Standort am Heuplatz sich heute eine Versicherung befindet, war einst das erste Haus in der Stadt. Hoch angesehene Persönlichkeiten verkehrten darin, schreibt Carl Lebmacher in seinem Buch „Klagenfurt in alter Zeit: historische Bilder aus dem Alltag in Kärnten“, ebenso Künstler und Schauspieler, die in Klagenfurt ein Gastspiel gaben. Der „Kaiser von Österreich“ war auch Veranstaltungsort von glänzenden Festen. Kurz und gut, das Hotel ließ an „Vornehmheit und Eleganz nichts zu wünschen übrig“.