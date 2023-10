Der 64-jährigen Ariane Körner war ihr Berufsweg schon in die Wiege gelegt: "Ich habe schon immer gewusst, dass ich Zahnmedizin studieren werde." Vor mittlerweile 35 Jahren hat sie dann die Zahnarztpraxis ihres Vaters übernommen. Dass sie auf diesem Weg auch ihren Traummann kennenlernen würde, wusste sie damals natürlich noch nicht. "Bei uns war es eine Liebesgeschichte wie in der Fernsehserie ,Schwarzwaldklinik'", schmunzelt Körner. Bei ihrer Ausbildung auf der Kierferchirurgie in Klagenfurt verliebte sie sich nämlich in ihren späteren Ehemann Robert, der auf dieser Station damals Oberarzt war. Mittlerweile führen sie die Praxis in der Klagenfurter Sterneckstraße gemeinsam - Robert Körner ist auf Kieferchirurgie spezialisiert, seine Frau ist Zahnärztin und macht auch das Management. Phillip, der jüngste von drei Kindern, wird den Betrieb dann übernehmen.