Einfühlsam, kompetent, geduldig - die Anforderungen, die Patienten an ihre Ärzte stellen, sind zurecht umfassend. Vor allem, wenn es um die Gesundheit geht, will man sich in guten Händen wissen. Wer sich jedoch nicht gut aufgehoben fühlt, zu anderen Medizinern wechseln möchte oder ganz einfach nach einem Facharzt für ein spezielles Anliegen Ausschau hält, erkundigt sich meist im Internet. Hier kommt das Arztsuch- und Gesundheitsportal DocFinder.at ins Spiel, dem Patienten seit 2009 Vertrauen schenken, wenn es um die Wahl eines geeigneten Arztes geht.