Ein starkes Interesse an den Naturwissenschaften und die vielfältigen Möglichkeiten des Berufsbildes Veterinärmedizin waren für Julia Jilge ausschlaggebend, in Wien das Studium der Veterinärmedizin zu absolvieren. Der Liebe wegen zog es die Tierliebhaberin 2020 nach Kärnten.

„Mein Herz schlägt für Tiere“, so spricht Julia Jilge über ihre Berufung. Bereits Anfang des Jahres hat die Deutsche die Tierarztpraxis von Alexander Rabitsch übernommen. Und die 32-Jährige ist keine Unbekannte. Bereits seit 2020 vertritt sie Alexander Rabitsch und lernte so viele ihrer tierischen Patienten kennen. „In der Ordination bieten wir Notfallversorgung, Impfungen, Parasitenkontrolle, Allergietests, Registrierungen und Zahnprohylaxe“, erklärt die Veterinärmedizinerin, die auch Hausbesuche anbietet und über eine eigene Hausapotheke, die mit den wichtigsten Medikamenten ausgestattet ist, verfügt. Die Praxis selbst hat zudem einen gut ausgestatteten Behandlungsraum mit Röntgen und Diagnostik sowie einen eigenen OP-Raum. Jilge kümmert sich aber auch um das Wohl landwirtschaftlicher Nutztiere, ist Mitglied im Tiergesundheitsdienst Kärnten und berät landwirtschaftliche Betriebe.

Tiere spielen auch in ihrem Privatleben eine Rolle. Mit zwei Katzen und einem Jagdhund lebt sie in einem Haus in Waidisch, wo sie als ausgebildete Jägerin ab und an auch Wildtiere aufnimmt, um diese wieder aufzupäppeln.