Nach dem Modell diverser TV-Formate gehen auch immer mehr Unternehmen dazu über, ihre Job-Bewerber zu „casten“, was vor allem Lehrstellensuchende betrifft. Auch Martin Wienerroither von der gleichnamigen Bäckerei mit Hauptsitz in Pörtschach bedient sich diesem aktuellen Trend, um das Team in den Bereichen Bäckerei, Konditorei und Verkauf aufzustocken. Am Donnerstag, 7. März, geht ein solches Job-Casting über die Bühne. „Wir suchen Menschen, die etwas darstellen und in ihrer Rolle aufgehen“, erklärt das Unternehmen. Mitzubringen sind: ehrliches Interesse an einer Stelle beim „Bäck vom See und brennende Fragen an die Experten aus dem Wienerroither-Team“. Ein Hinweis vorweg: Gute Deutschkenntnisse sind für alle Positionen wichtig, um im Team und mit Kunden klar und mit Leichtigkeit kommunizieren zu können.

In einem aufwendigen Spot bewirbt Wienerroither im Internet die Aktion und erklärt, worum es geht. Anmeldungen sind leider keine mehr möglich – „Sorry, zu spät!“ Ds Castin-Konzept des Traditionsbetriebs geht also auf.

Die Initiative kommt nicht von ungefähr. Die Traditionsbäckerei Wienerroither steckt mitten in der Planungsphase zur Verlegung ihres Produktionsstandortes. Martin Wienerroither und sein Team bauen Backofen und Zelte am Wörthersee ab und ziehen in die Nachbargemeinde Moosburg. Auf 7100 Quadratmetern werden in Zukunft Brot und Mehlspeisen produziert und auch verkauft. Über 60 Mitarbeiter sollen am Standort Moosburg arbeiten und täglich bis zu 8000 Semmeln backen. 15 Millionen Euro investiert Martin Wienerroither in die neue Zentrale.