In den Gemeinden rund um Klagenfurt wird heuer einiges umgesetzt. Maria Saal geht dieses Jahr zwei Wohnbauprojekte an. Die Kärntner Landeswohnbau wird 34 Wohnbaueinheiten errichten, das Kärntner Siedlungswerk möchte 70 Wohneinheiten bauen. Bei den Projekten soll das leistbare Wohnen garantiert werden. Ebenfalls angedacht ist der Hochwasserschutz in Poppichl mit 660.000 Euro sowie die Infrastrukturerhaltung.