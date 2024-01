In diese leere Tasche hätte der ganze Lindwurm gepasst: Bis zu 50 Millionen Euro fehlten zuweilen auf einen ausgeglichenen Haushalt der Kärntner Landeshauptstadt. An einen Start 2024 mit einem beschlossenen Budget war nicht zu denken. Klagenfurt „rutschte“ mit einer Zwölftelregelung ins neue Jahr. Am Freitagvormittag verkündete Klagenfurts Vizebürgermeister und Finanzreferent Philipp Liesnig (SPÖ) schließlich doch den Durchbruch. Der zugleich aber auch einen Einbruch bedeutet.

Minus 6,1 Millionen Euro

Liessnig erklärt, dass es aufgrund von Steigerungen im Personalbereich, erhöhten Transferzahlungen und die Kosten im Öffentlichen Verkehr ein Minus von 6,1 Millionen Euro in der operativen Gebarung gibt.

Die Präsentation der genauen Zahlen ist derzeit noch im Gange.