Die großen Brötchen werden in Pörtschach gebacken. Noch, denn die Traditionsbäckerei Wienerroither steckt mitten in der Planungsphase zur Verlegung ihres Produktionsstandortes. Martin Wienerroither und sein Team bauen Backofen und Zelte am Wörthersee ab und ziehen in die Nachbargemeinde Moosburg.

Wienerroither lässt sich im Norden des Orts nieder, direkt gegenüber der im vergangenen Sommer eröffneten Seniorenresidenz Mavida. Ursprünglich hätte sich ein Gebrauchtwagenhändler auf dieser Fläche ansiedeln sollen, dahingehende Pläne verliefen aber im Sand. Gleichzeitig suchte die Bäckerei nach Möglichkeiten, ihren Betrieb auszubauen. Nachdem in Pörtschach mehrere Ideen aber nicht umsetzbar waren, schlug man in Moosburg zu. Die Grundstücksverträge wurden bereits im Mai 2022 unterschrieben.

Martin Wienerroither siedelt sich mit seiner Bäckerei in Moosburg an © Markus Traussnig

Millionen-Investition

Auf 7100 Quadratmetern werden in Zukunft Brot und Mehlspeisen produziert und auch verkauft. Über 60 Mitarbeiter sollen am Standort Moosburg arbeiten und täglich bis zu 8000 Semmeln backen. 15 Millionen Euro investiert Martin Wienerroither in die neue Zentrale. Momentan befinden sich das Vorhaben in der Einreichplanung. Einen ersten optischen Vorentwurf zeichnete das Architekturbüro Weingraber und Prohart, das bereits den Wienerroither-Zubau in Pörtschach oder die „Kärntnerei“ in Klagenfurt entwerfen durfte. Eine Holzfassade soll den Bau mit Photovoltaik-Anlagen am Dach umgeben. „Die Idee, wie es aussehen soll, hängt stark von den Behörden ab“, sagt Wienerroither. Mit konkreten Informationen hält er sich daher vorerst noch zurück. Optisch muss die neue Backstube aber mit dem benachbarten Seniorenpark stimmig sein.

Stimmig ist auch die Beziehung zur Gemeinde. Der Teilbebauungsplan wurde kürzlich vom Gemeinderat abgesegnet. „Wir können nur Danke sagen“, sagt Gemeindevorstand Bernhard Gräßl (FPÖ), dessen Dank sich vor allem an die zusätzlichen Kommunalsteuereinnahmen richtet. „Der Umzug ist natürlich zum Nachteil von Pörtschach, aber gut für uns.“ In der Wörtherseegemeinde bleibt Wienerroither mit einem Café weiter vertreten.

Ein wenig muss sich Moosburg noch gedulden. Der geplante Baustart für 2023 verzögerte sich, heuer sollen die Bagger aber auffahren. Im Herbst 2025 soll der Betrieb aufsperren.