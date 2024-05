Über das Vermögen der LIP Handelsgesellschaft GmbH in der Tarviser Straße in Klagenfurt ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das Verfahren kam per Gläubigerantrag zustande, wie KSV 1870 und AKV vermelden. Die Schuldnerin betreibt einen Großhandel für Werbemittel.

Vermögensstatus ist noch offen

Ab sofort können Gläubigerforderungen angemeldet werden, zum Insolvenzverwalter wurde Konrad Burger-Scheidlin, Rechtsanwalt in Klagenfurt, bestimmt. Über Vermögen und Schulden des Unternehmens liegen derzeit noch keine Meldungen vor.