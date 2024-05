Über das Vermgen von Daniel Maier, er ist selbstständiger Regalbetreuer aus Klagenfurt, wurde am Montag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet, berichten AKV und KSV 1870. Das Verfahren kam per Gläubigerantrag zustande.

Erste Tagsatzung anberaumt

Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt, vom Verfahren ist ein Dienstnehmer betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde Kurt Hirn aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis zum 17. Juni eingereicht werden, die erste Prüfungstagsatzung findet am 1. Juli am Landesgericht Klagenfurt statt.

In das Betätigungsfeld des Schuldners fällt die Regalbetreuung (Schlichtung, Ordnung, Aus- und Umpreisung von Waren, Austausch von beschmutzter, beschädigter und abgelaufener Ware, Produkt- und Regalreinigung, Evidenthaltung von Waren in Lagern und Regalen, Lagerkontrolle, Anbringung von Werbematerial, Einteilung nach Warengruppen).