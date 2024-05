„Ausgezapft“ hat es sich möglicherweise für die JET-Tankstelle in Ebenthal. Per Gläubigerantrag wurde über den Betrieb von Haris Hatemic in der Miegerer Straße am Donnerstag, 2. Mai, am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet.

Momentan ist vieles aber noch unklar. Dem AKV und dem KSV1870 sind weder die Höhe der Aktiva noch jene der Passiva bekannt. Ob von der Insolvenz zudem auch Dienstnehmer betroffen sind, ist ebenfalls unsicher. Keine Informationen liegen vor, wie es mit der Tankstelle inklusive Shop und Buffet nun weitergehen wird.

Gläubigerforderungen stellen

Gläubigerforderungen können bis zum 28. Mai über den KSV1870 unter insolvent.klagenfurt@ksv.at oder über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Axel Seebacher bestellt.

In den vergangenen Tagen schaffte es JET vermehrt in die Schlagzeilen. Der US-Mutterkonzern verkauft alle Stationen in Österreich und Deutschland. Rund 1000 Tankstellen sind davon betroffen.